Liguria nella morsa dell’estate tropicale: caldo, umidità altissima e sabbia sahariana

Genova. La Liguria piomba di nuovo nell’estate tropicale, anche se sarà solo per poche ore. L’ultima notte è trascorsa con temperature elevate e tassi di umidità altissimi che hanno amplificato la percezione del caldo, uno scenario sgradevole che prosegue anche in queste ore. E il cielo, al di là delle nubi che lo hanno coperto durante la notte, appare giallastro e lattiginoso a causa della grande quantità di sabbia del Sahara in sospensione sull’Italia.

Intanto il ministero della Salute, nel bollettino quotidiano sulle ondate di calore, ha confermato per oggi il bollino giallo su Genova con temperature percepite fino a 35 gradi. Questa parentesi di afa dovrebbe chiudersi entro oggi, dato che già nei prossimi giorni tornerà il bollino verde, quindi nessun particolare disagio fisiologico per il caldo.

Secondo i dati della rete Arpal, le temperature minime più alte sono state registrate a Genova (28,2 gradi), Savona e Camogli (28 gradi), complice la copertura nuvolosa a quote medio-basse. Ma soprattutto hanno inciso i valori igrometrici, cioè l’umidità relativa dell’aria, in molte località prossimi al 100%. In piena città, tanto per dare un’idea, il tasso è arrivato all’88% durante la notte.

Come spiegano oggi gli esperti di Limet, “una profonda area di bassa pressione sull’Europa occidentale innesca un’avvezione di aria calda sull’Italia di origine africana, specie al Meridione. La successiva traslazione verso nord-est del sistema depressionario lambisce il nord Italia, confinando gli episodi temporaleschi più intensi alle alte pianure e alla fascia prealpina”. La Liguria risulta “ai margini del promontorio anticiclonico“, ma “i cieli della nostra regione non sono stati risparmiati dal trasporto di polvere sahariana verso latitudini più elevate. L’alba odierna infatti, così come la giornata di ieri, è contraddistinta da tonalità opache e tenui, dovute per l’appunto alla diffusione della luce solare da parte delle particelle di pulviscolo presente in quota“.

Nei cieli della Liguria le concentrazioni di sabbia in sospensione superano i 200 microgrammi al metro cubo. Se ne accorgono facilmente i proprietari delle automobili, visto che i deboli rovesci delle scorse ore hanno portato al suolo gocce di acqua sporca.

Nel pomeriggio si prevedono isolati temporali in formazione sulle Alpi Liguri, mentre in serata serata “saranno possibili sporadici piovaschi sul settore centro-orientale della regione”, secondo Limet. L’energia disponibile sul Mar Ligure è molto alta, ma al momento non sembrano esserci le condizioni favorevoli per l’innesco di temporali in costa, che in tal caso potrebbero essere anche molto intensi. Si attendono comunque i prossimi aggiornamenti di Arpal.