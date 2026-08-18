  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Nuova avventura

L’ex mister del Genoa Patrick Vieira è il nuovo Ct del Senegal

A riferirlo è Fabrizio Romano

Genoa Vs Cagliari

Nuovo capitolo per mister Patrick Vieira. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’ex allenatore del Genoa è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico del Senegal.

Alla guida dei rossoblù ha raggiunto una salvezza nella stagione 2024/2025 dopo un percorso importante, mentre a dicembre di quella successiva ha risolto consensualmente il contratto dopo una metà di campionato fortemente negativa.

Per lui, ora, la prima esperienza alla guida di una nazionale. Per lui, originario proprio di Dakar, capitale del Senegal, sarà un’avventura ancora più speciale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.