L’ex mister del Genoa Patrick Vieira è il nuovo Ct del Senegal

Nuovo capitolo per mister Patrick Vieira. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’ex allenatore del Genoa è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico del Senegal.
Alla guida dei rossoblù ha raggiunto una salvezza nella stagione 2024/2025 dopo un percorso importante, mentre a dicembre di quella successiva ha risolto consensualmente il contratto dopo una metà di campionato fortemente negativa.
Per lui, ora, la prima esperienza alla guida di una nazionale. Per lui, originario proprio di Dakar, capitale del Senegal, sarà un’avventura ancora più speciale.
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