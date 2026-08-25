L’estate continua al Galata Museo del Mare: tutto gli appuntamenti

Genova. Un aperitivo sulla terrazza affacciata sul porto, le visite serali nelle sale del museo illuminate dalle torce, le mostre temporanee e le opportunità di visita pensate per chi resta in città. Il Galata Museo del Mare accompagna la fine dell’estate con un calendario di proposte che invita a vivere il museo anche oltre il consueto orario di visita, tra cultura, storia e momenti di convivialità.

Tra i prossimi appuntamenti in programma, giovedì 27 agosto arriva l’aperitivo in terrazza Coeclerici, realizzato in collaborazione con Manuelina Catering. Chi acquisterà il biglietto combinato “visita + aperitivo” potrà accedere alla terrazza dalle 18 alle 21, indipendentemente dall’orario scelto per l’ingresso al museo, e godersi un momento di relax con vista sul porto e sulla città. I biglietti sono acquistabili al seguente link e presso la biglietteria del Museo: www.galatamuseodelmare.it/calendario/?productId=10229910898622

In questi giorni, comprese nel biglietto, sarà inoltre possibile visitare le mostre temporanee ospitate dal Galata: “Camalli 1946–2026: la nostra storia”, dedicata agli 80 anni della CULMV “Paride Batini”, sarà visitabile fino al 31 agosto, mentre la VII edizione della Biennale internazionale “Le Latitudini dell’Arte”, dedicata nel 2026 al dialogo tra Italia e Francia e al tema “Arti – Nomadismi – Linguaggi”, proseguirà fino al 6 settembre.

Fino al 31 agosto, nell’ambito del programma “Estate Sicura” del Comune di Genova, gli over 65 residenti nel Comune di Genova potranno inoltre accedere gratuitamente al museo, trovando un luogo culturale e climatizzato in cui trascorrere le giornate più calde.

“Notte di Mare e Memorie”, il ciclo di visite immersive che porta il pubblico a esplorare il museo al buio, alla sola luce delle torce, si concluderà invece sabato 12 settembre con l’ultimo appuntamento a tema Vita a bordo del Piroscafo delle Migrazioni.

Un calendario di iniziative che offre nuove occasioni per scoprire – o riscoprire – il Galata e il suo patrimonio durante tutta l’estate.