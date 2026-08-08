Legambiente, mare inquinato in sei zone: a Genova entro i limiti di legge i punti campionati

Genova. Un quarto dei punti del Mar Ligure monitorati dai campionamenti di ‘Goletta Verde‘, la storica campagna estiva di Legambiente giunta alla 40esima edizione, è risultato inquinato. Delle 23 zone analizzate sono 4 quelli fortemente inquinate e 2 le inquinate, 17 quelle entro i limiti.

È la sintesi emersa dei prelievi svolti dai volontari di Legambiente tra il 20 e il 29 luglio 2026 lungo le coste della Liguria presentati a Savona dal direttore di Legambiente Liguria Federico Borromeo insieme al direttore del Dipartimento Stato dell’Ambiente e Tutela dai Rischi Naturali dell’Arpal Stefano Maggiolo, il sottotenente di vascello della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Savona Marco Esposito Vulgo Gigante e la responsabile di Goletta Verde Marcella De Mestria. I

punti campionati sono 13 a mare e 10 in foci di fiumi, torrenti o canali: 4 punti sono risultati fortemente inquinati, tutti prelevati in foce, 2 inquinati, prelevati uno in foce e l’altro a mare, e 17 sono risultati entro i limiti di legge alle analisi microbiologiche svolte da laboratori. Fortemente inquinato è il giudizio assegnato alla foce del fiume Roja a Ventimiglia, alla foce del torrente Santa Caterina a Santo Stefano al Mare e alla foce del torrente Argentina ad Arma di Taggia, tutti punti in provincia di Imperia. In provincia di Savona le criticità sono state riscontrate alla foce del torrente Maremola, a Pietra Ligure. Inquinati invece due punti in provincia della Spezia: alla foce del Rio Corniglia Comune di Vernazza e il campione preso a mare, sotto al belvedere di Manarola, nel comune di Riomaggiore.

A Genova i sei punti campionati sono risultati tutti entro i limiti di legge. Si tratta delle foci dei torrenti Nervi, Recco, Entella, Bogliasco, Rio San Siro (Santa Margherita Ligure) e torrente Petronio a Sestri Levante.

“Grazie all’approdo di Goletta Verde di Legambiente ogni anno riusciamo a individuare le criticità che minacciano lo stato di salute delle acque delle coste liguri – dichiara Borromeo -. Nonostante il miglioramento registrato nel 2026 rispetto al 2025 ancora troppi scarichi fognari arrivano nei torrenti e nel nostro mare. Ancora una volta le criticità che derivano dalle foci in Liguria sono preoccupanti, gli esiti del monitoraggio ci dicono che sei punti alle foci dei fiumi sono risultati oltre i limiti di legge. Occorre una programmazione di interventi che elevino l’efficienza degli impianti di depurazione ed eliminino scarichi inquinanti o abusivi di forte danno per il nostro mare per tutelare gli ecosistemi e la salute pubblica”.