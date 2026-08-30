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Cronaca

Lazio – Genoa LIVE (0-0). Colpo di testa di Doekhi su corner: palla fuori

Tutti gli aggiornamenti dall'Olimpico per Lazio - Genoa, seconda giornata di Serie A

djibril sow

Roma. Lazio – Genoa 0-0

12′ Occasione Lazio! Colpo di testa di Doekhi che si era liberato sul secondo palo, palla fuori

11′ Ora è la Lazio a guadagnare un corner: Ellertsson respinge un cross di Tavares

5′ Primo corner per il Genoa guadagnato da Colombo che se n’era andato sul fondo in velocità. Battuta corto di Sow, che scambia con Vitinha, ma la Lazio spazza via

1′ Si parte con palla alla Lazio

Genoa voglioso di riscatto all’Olimpico contro la Lazio. De Rossi cambia un elemento rispetto alla partita contro il Napoli: Sow dal primo minuto rispetto ad Amorim. Confermata la coppia d’attacco Vitinha – Colombo.

Lazio – Genoa, le formazioni

Lazio: Mandas, Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Rovella, Taylor, Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Gattuso.
A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Romagnoli, Sutalo, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Belahyane, Lazzari, Serra, Noslin, Isaksen, Pinamonti.
Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Sow, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Stolz, Sommariva, Vaz, Doucouré, Otoa, Puczka, Sabelli, Mitaj, Martin, Meichtry, Wiafe, Amorim, Messias, Havel, Osmajic.
Arbitro: Feliciani di Teramo; assistenti Mastrodonato e Fontani; quarto ufficiale Mariani. Var Abisso, Avar Cosso.

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