Lazio – Genoa LIVE (0-0). Colpo di testa di Doekhi su corner: palla fuori

Roma. Lazio – Genoa 0-0
12′ Occasione Lazio! Colpo di testa di Doekhi che si era liberato sul secondo palo, palla fuori
11′ Ora è la Lazio a guadagnare un corner: Ellertsson respinge un cross di Tavares
5′ Primo corner per il Genoa guadagnato da Colombo che se n’era andato sul fondo in velocità. Battuta corto di Sow, che scambia con Vitinha, ma la Lazio spazza via
1′ Si parte con palla alla Lazio
Genoa voglioso di riscatto all’Olimpico contro la Lazio. De Rossi cambia un elemento rispetto alla partita contro il Napoli: Sow dal primo minuto rispetto ad Amorim. Confermata la coppia d’attacco Vitinha – Colombo.
Lazio – Genoa, le formazioni
Lazio: Mandas, Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Rovella, Taylor, Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Gattuso.
A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Romagnoli, Sutalo, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Belahyane, Lazzari, Serra, Noslin, Isaksen, Pinamonti.
Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Sow, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Stolz, Sommariva, Vaz, Doucouré, Otoa, Puczka, Sabelli, Mitaj, Martin, Meichtry, Wiafe, Amorim, Messias, Havel, Osmajic.
Arbitro: Feliciani di Teramo; assistenti Mastrodonato e Fontani; quarto ufficiale Mariani. Var Abisso, Avar Cosso.