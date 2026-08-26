Lazio – Genoa, l’arbitro sarà Feliciani

Genova. Sarà Ermanno Feliciani di Teramo l’arbitro di Lazio – Genoa, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A e in programma domenica allo stadio Olimpico con inizio alle 20:45.

Assistenti saranno Vito Mastrodonato e Federico Fontani, in rappresentanza dell’Aia di Molfetta e dell’Aia di Siena. Quarto ufficiale Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Al Var Rosario Abisso, della sezione di Palermo, insieme all’assistente Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Dopo le polemiche della prima giornata inevitabile che gli occhi saranno puntati sul fischietto di Teramo. Il bilancio con il Genoa non è positivo: 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte con ben 12 cartellini gialli e un’espulsione per doppio giallo.

Prevendita biglietti Lazio – Genoa

Intanto sono state comunicate le prevendite per la partita dopo il divieto di vendita per i residenti in Liguria in tutti i settori.

PREZZO TAGLIANDI SETTORE OSPITI

Riservati esclusivamente a non residenti in Liguria titolari di Dna Genoa

Il costo di un singolo tagliando è di 30 euro ed è prevista un’unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età. I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2022 accedono allo stadio gratuitamente senza tagliando.

PUNTI VENDITA

I tagliandi del Settore Ospiti-Distinti Sud Ovest sono reperibili fino alle ore 19 di sabato 29 agosto 2026. Online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket.

INTRODUZIONE STRISCIONI

Per introdurre allo stadio uno striscione o megafoni e tamburi, è necessario compilare il modulo e poi mandarlo entro 48 h. dall’evento via mail a: slo@sslazio.it.

Il modulo è reperibile sul sito www.sslazio.it