Lavagna, il pnrr finanzia DAMAS: così il Comune potrà prevedere code e testare i cantieri

Lavagna. È presentato martedì mattina presso l’aula consiliare del Comune di Lavagna il progetto DAMAS (Data-driven Mobility Management and Simulation), l’innovativo sistema di analisi e gestione intelligente della viabilità urbana finanziato grazie ai fondi del PNRR. All’incontro erano presenti il Sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, gli assessori Luca Sanguineti e Chiara Oneto e l’ingegner Francesco Rebora di EXIS Engineering Solutions, partner tecnologico dell’iniziativa.

L’obiettivo primario del progetto è quello di migliorare concretamente la viabilità cittadina basandosi su criteri reali, oggettivi e scientifici. Il nuovo sistema permetterà all’amministrazione di individuare e programmare le migliori soluzioni viabilistiche da attuare sul territorio, sia per esigenze temporanee — come la gestione del traffico in presenza di cantieri, lavori pubblici o grandi manifestazioni — sia per interventi permanenti e strutturali sulla rete stradale.

Come funziona la tecnologia al servizio della città

Attraverso la piattaforma digitale TRAFFIX e modelli di micro-simulazione, il Comune dispone oggi di uno strumento in grado di monitorare il traffico in tempo reale, identificando precocemente rallentamenti, code e tempi di percorrenza su ogni singola arteria; analizzare i flussi e le abitudini di spostamento, mappando origini e destinazioni dei veicoli che attraversano la città, valutando con precisione l’impatto dei picchi turistici e della stagionalità; testare gli interventi prima di realizzarli, simulando in ambiente virtuale l’effetto di modifiche alla circolazione (come deviazioni, chiusure stradali o nuove rotonde) e prevenendo i disagi prima che si verifichino nella realtà; gestire l’onda verde dei semafori, fornendo una sincronizzazione degli impianti semaforici che permette al traffico di scorrere in maniera più fluida.

Uno strumento che rimane al Comune

Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche i risultati delle prime simulazioni effettuate, valide per testare la tenuta della rete stradale di fronte a modifiche come la chiusura temporanea di via Dante, la limitazione d’accesso a piazza Vittorio Veneto o l’insediamento di nuove strutture produttive e commerciali.

Il progetto ha compreso anche un percorso di formazione rivolto ai tecnici dell’amministrazione, garantendo a Lavagna un patrimonio tecnologico e conoscitivo permanente, acquisito senza costi per le casse comunali, che guiderà le decisioni strategiche sulla mobilità per i prossimi anni.