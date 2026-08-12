Lavagna, piano di interventi da 1,6 milioni per la riqualificazione del parco Tigullio e del Palazzetto dello Sport

Lavagna. Un piano imponente di rilancio e riqualificazione per una delle aree sportive e ricreative più importanti della città. La Giunta Comunale di Lavagna ha dichiarato ufficialmente di pubblico interesse lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica presentato dalla Società Sportiva Lavagna ’90 S.s.d.r.l. per la riqualificazione e la gestione del Parco Tigullio, del Palazzetto dello Sport, della piscina, della palestra e delle relative aree esterne.

Con i successivi atti dirigenziali si procederà all’affidamento diretto in gestione dell’intero complesso per la durata di 15 anni. Un percorso che vedrà la società Lavagna ’90 impegnata in un piano straordinario di investimenti strutturali e tecnologici per un importo complessivo pari a € 1.674.529,46.

Il progetto di restyling si articola su più livelli, combinando l’ammodernamento delle strutture sportive al coperto con la valorizzazione degli spazi verdi e delle aree per il tempo libero aperte alla cittadinanza:

– Piscina e Strutture coperte: adeguamento strutturale della copertura in legno lamellare della piscina, sostituzione degli infissi e delle vetrate, risanamento completo degli spogliatoi e delle parti comuni, oltre all’installazione di moderne pompe di calore per l’efficientamento energetico.

– Palestra e Campi Sportivi: riqualificazione della palestra esistente con nuova fornitura di attrezzature (tra cui nuovi canestri), realizzazione di un secondo campo da basket esterno e di un nuovo campo da bocce fruibile anche nel periodo invernale.

– Aree esterne, verde e Tempo Libero: riordino e sistemazione del campetto da basket esistente, della zona skateboard e dell’area giochi; riqualificazione del verde urbano con un’attenta armonizzazione delle essenze vegetali (con particolare riguardo alle aree recentemente piantumate a palme); realizzazione di un nuovo chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande e creazione di un’area attrezzata per cani.

– Accessibilità e Sicurezza: sostituzione della recinzione perimetrale con contestuale restyling dell’ingresso principale, potenziamento dell’illuminazione esterna e implementazione di un moderno impianto di videosorveglianza.

Il commento dell’assessore alle politiche sportive, Danilo Bersaglio: “Con questa nuova concessione vogliamo dare continuità con quella che è stata la precedente gestione del palazzetto e della piscina ma con grandi novità soprattutto all’interno del parco che garantiranno nuove possibilità sia per chi vorrà trascorrere del tempo in relax sia per chi vorrà allenarsi all aperto, continuando quel percorso intrapreso da questa amministrazione per il rilancio generale della città”.