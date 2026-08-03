L’assessore Alessio Piana alla riapertura della chiesa di Santo Stefano a Gorreto

Genova. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana ha partecipato, in rappresentanza della Regione Liguria, alla riapertura della Chiesa di Santo Stefano di Gorreto, situata presso il cimitero di Fontanarossa.

La conclusione di questo primo intervento di recupero del luogo di culto, risalente all’XI secolo, è stato curato dalla Soprintendenza di Genova.

“Un momento atteso da 30 anni che riconsegna alla comunità dell’Alta Val Trebbia una chiesa dalla storia millenaria – sottolinea l’assessore Alessio Piana -. Interventi come questo dimostrano ancora una volta le potenzialità del nostro entroterra, non soltanto dal punto di vista naturalistico e di qualità della vita, ma anche sotto il profilo storico-architettonico. Ringrazio l’amministrazione locale e la Soprintendenza dei Beni Culturali per aver creduto fortemente in un’opera che ci auguriamo possa portare in tutta la valle nuove opportunità di crescita e sviluppo”.