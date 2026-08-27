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“L’Appennino racconta”, domenica a Pentema la presentazione dei primi tre volumi della collana

Appuntamento alle 17.45 alla Libreria dell'Appennino nell'ambito del Progetto Patrania

pentema

Torriglia. Domenica 30 agosto, a Pentema, l’Appennino torna a raccontarsi nel luogo forse più adatto per farlo: la Libreria dell’Appennino, dentro un borgo che è già memoria, paesaggio, comunità e resistenza gentile al tempo che passa.

Alle 17.45 saranno presentati i primi tre volumi della collana “L’Appennino racconta”, dedicata alle storie di uomini, donne e natura dell’Antola: “Vescovi, partigiani e boscaioli d’Antola” di Alessio Schiavi, “La bambina che andava in Antola e altre storie” di Emanuele Roccatagliata e “Genovesi in Antola” di Alessio Schiavi.

Un incontro con gli autori Alessio Schiavi ed Emanuele Roccatagliata, con dialogo, firmacopie e la possibilità rara di ascoltare il territorio attraverso le sue voci più profonde: vite di montagna, partenze, ritorni, lavoro, natura, memoria.

L’appuntamento si inserisce nel calendario del Progetto Patrania, un percorso che valorizza Pentema e la Val Pentemina attraverso cultura, comunità, luoghi e saperi condivisi. E dopo le parole, per chi lo desidera, anche i sapori: sarà possibile fermarsi a cena presso l’Osteria Cà di Gianchi, con prenotazione obbligatoria (costo 25 euro).

Prenotazioni cena: 379 260 3493
WhatsApp: 340 619 4392
cadigianchi@gmail.com

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