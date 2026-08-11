“La Valigia dei Ricordi 1956–2026”: tre nuovi appuntamenti per rivivere la storia dell’Andrea Doria attraverso il teatro immersivo

Genova. Dopo il grande successo riscosso in occasione del 70° anniversario del naufragio dell’Andrea Doria, Genova Dreams APS, con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova – Municipio 1 Centro Est, annuncia il ritorno di “La Valigia dei Ricordi 1956–2026. Andrea Doria: Emozione, Coraggio e Dolce Vita” scritto e diretto da Sophie Lamour,con quattro appuntamenti esclusivi in programma il 14, 21 e 28 agosto.

L’iniziativa nasce dal desiderio di custodire e tramandare una delle vicende più significative della storia della navigazione italiana, trasformando il ricordo in un’esperienza viva e profondamente coinvolgente. Grazie al linguaggio del teatro immersivo, il pubblico sarà chiamato a entrare nella storia, non come semplice spettatore, ma come parte integrante di un racconto fatto di emozioni, testimonianze autentiche e memoria condivisa.

Fulcro dell’esperienza è una preziosa lettera originale, scritta appena due giorni dopo il naufragio, affiancata da documenti storici, oggetti d’epoca e testimonianze che restituiscono voce ai protagonisti di quei drammatici giorni. Ogni dettaglio diventa un frammento di vita, capace di raccontare il coraggio, la solidarietà e l’umanità che emersero nel cuore della tragedia.

“La Valigia dei Ricordi” non è soltanto uno spettacolo teatrale: è un percorso emotivo che invita a riflettere sul valore della memoria, sulla forza della speranza e sulla straordinaria capacità dell’essere umano di trasformare il dolore in un patrimonio da condividere.

Come scriveva Oscar Wilde, “La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé.” Ed è proprio questo diario collettivo che Genova Dreams APS continua ad aprire, affinché il passato possa ancora dialogare con il presente e ispirare il futuro.

A fare da filo conduttore è anche il pensiero di Marcel Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” È con questi “nuovi occhi” che il pubblico sarà invitato a riscoprire la vicenda dell’Andrea Doria, andando oltre la cronaca per incontrare le persone, le emozioni e i sogni che quella nave continua a custodire.

Le tre serate di agosto offriranno un’atmosfera ancora più raccolta e intensa, permettendo agli spettatori di vivere un’esperienza esclusiva e profondamente personale.

Prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al 340 491 0024.

Genova Dreams APS invita cittadini, appassionati di storia, teatro e cultura a partecipare a questo viaggio nella memoria, perché esistono ricordi che non appartengono soltanto al passato: continuano a vivere ogni volta che qualcuno sceglie di ascoltarli.