La docente di Unige Annamaria Bagnasco nella International Nurse Researcher Hall of Fame 2026

Genova. Annamaria Bagnasco, docente UniGe di Scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali, è stata inserita nella International Nurse Researcher Hall of Fame 2026 della Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (Sigma Nursing), una delle più autorevoli organizzazioni scientifiche internazionali dedicate alla professione infermieristica.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso del 37th International Nursing Research Congress, svoltosi a Toronto dal 16 al 18 luglio 2026.

Istituita nel 2010, la International Nurse Researcher Hall of Fame valorizza ricercatrici e ricercatori che si sono distinti per un contributo significativo e continuativo allo sviluppo della ricerca infermieristica e al miglioramento dell’assistenza. Nell’edizione 2026 sono stati selezionati 26 studiosi provenienti da diversi Paesi.

La motivazione del riconoscimento evidenzia il contributo scientifico di Annamaria Bagnasco nei campi della sicurezza dei pazienti, dell’etica, delle cure fondamentali e della formazione infermieristica, con particolare attenzione al trasferimento delle evidenze scientifiche nella pratica clinica e nelle politiche sanitarie.

“Questo riconoscimento rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto valorizza il lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti come comunità accademica e scientifica per rafforzare la ricerca infermieristica e il suo impatto concreto sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza. L’Università di Genova ha investito con continuità nello sviluppo delle scienze infermieristiche e oggi rappresenta un importante punto di riferimento anche a livello internazionale. Ne è testimonianza, tra le altre cose, la presenza in Ateneo dell’Alpha Alpha Beta Chapter di Sigma Nursing, primo e unico chapter italiano della società onorifica internazionale. Essere parte di questa rete significa favorire il confronto tra ricercatori, professionisti e giovani studiosi, promuovendo una ricerca capace di tradursi in pratica clinica, formazione e politiche sanitarie”, commenta Annamaria Bagnasco.

Il riconoscimento conferma il ruolo della ricerca infermieristica dell’Università di Genova nel panorama scientifico internazionale e valorizza un’attività di ricerca orientata a migliorare la qualità dell’assistenza attraverso l’integrazione tra produzione scientifica, pratica clinica e formazione.

L’inserimento nella International Nurse Researcher Hall of Fame rappresenta inoltre un importante riconoscimento per la comunità infermieristica italiana, contribuendo a dare visibilità internazionale a un settore di ricerca sempre più centrale per l’innovazione dei sistemi sanitari.