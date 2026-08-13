Risse, aggressioni e violenza: chiusa (di nuovo) per 10 giorni la discoteca Kaoba a Dinegro

Genova. La questora di Genova, Silvia Burdese, ha chiuso per dieci giorni la discoteca Kaoba, al Terminal Traghetti, alla luce degli episodi di violenza che vi si sono verificati negli ultimi mesi.

Nello scorso weekend, nella sola notte tra venerdì e sabato 8 agosto, le volanti sono dovute intervenire per due diversi episodi. Il primo alle 4 per una rissa davanti al locale dopo l’evacuazione a causa dell’uso di spray urticante all’interno: quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato un giovane sanguinante a terra, appena aggredito con coltello e cocci di bottiglia. Poco più di un’ora dopo, alle 5.20, son nuovamente intervenuti per un’aggressione ai danni di quattro clienti, uno dei quattro minorenni.

Soltanto gli ultimi di una lunga scia di episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il 27 giugno scorso, per esempio, le volanti sono intervenute quando tre uomini stranieri, durante una lite iniziata all’interno del locale e continuata all’esterno, hanno spintonato un ragazzo facendolo cadere a terra e battere la testa sul selciato. Il 31 maggio un giovane era stato aggredito da un gruppo di avventori e colpito alla testa con una bottiglia. In un analogo intervento, ad aprile, una ragazza era stata picchiata con calci e pugni da altre due giovani, all’interno della discoteca.

Gli interventi sono partiti nella maggior parte dei casi, da segnalazioni al 112, e sia i residenti sia i clienti hanno spesso denunciato episodi di violenza e degrado legati al locale. In più occasioni i presunti responsabili sono stati già denunciati, per altri episodi le indagini sono tuttora in corso.

Negli anni scorsi e sotto altra gestione, il locale era già stato interessato da tre provvedimenti di sospensione e, a maggio 2023, sotto l’attuale gestione, era stata adottata analoga sospensione. Nel 2018 un ragazzo di 24 anni era morto all’esterno dopo avere trascorso una serata nel locale: ubriaco, era su un muretto con alcuni amici ed è precipitato per recuperare la sua felpa. Il provvedimento ex art. 100 TULPS è stato notificato mercoledì pomeriggio da personale del commissariato Prè.