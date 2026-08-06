Ire, insediato il nuovo consiglio d’amministrazione: in carica sino al 2028

Genova. Si è insediato mercoledì il nuovo consiglio di amministrazione di Ire S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale.

Si tratta della società a capitale interamente pubblico, in house della Regione Liguria attraverso Filse, che supporta le amministrazioni pubbliche nella progettazione e realizzazione di interventi nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia pubblica e sanitaria, dell’energia, della rigenerazione urbana, della valorizzazione del patrimonio pubblico e svolge, altresì, funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza.

Il nuovo consiglio d’amministrazione, nominato dall’assemblea degli azionisti del 29 luglio scorso per il triennio 2026-2028, è composto da cinque consiglieri espressione della compagine sociale (fra cui Filse, Comune di Genova, enti locali, le camere di commercio, Autorità di Sistema Portuale, Arte, Università di Genova): Giovanni Calisi, in qualità di presidente, Luca Piaggi, in qualità di amministratore delegato, Luca Remuzzi, Laura Rossi e Maria Fabianelli.

Giovanni Calisi, avvocato genovese con una lunga esperienza nelle istituzioni locali e negli organismi di amministrazione di società ed enti, ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di presidente del Municipio Levante e di vicepresidente della Società per Cornigliano S.p.A.

Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio ha avviato la propria attività, confermando l’impegno della società nella realizzazione di opere e progetti strategici per il territorio ligure.

“Al neo nominato cda rivolgo il mio augurio di buon lavoro – ha detto Giacomo Raul Giampedrone, assessore alla partecipata Ire Spa, alle Infrastrutture e all’Edilizia ospedaliera – nel segno non solo del rinnovamento ma anche della continuità, per traguardare le sfide future. Tra queste, in particolare – ricorda Giampedrone – la società svolge il ruolo delicato e fondamentale di Stazione appaltante ed esecuzione del contratto per i nuovi plessi ospedalieri del Felettino alla Spezia e del Santa Corona a Pietra Ligure. “

Il nuovo collegio sindacale, anch’esso in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 è composto dai sindaci effettivi Marina Ghersi, nominata presidente, Giacomo Sacchi Nemours e Gian Alberto Mangiante in qualità di sindaci effettivi. Sindaci supplenti sono Vanda Zancarli e Pietro Lagomarsino.