Tragedia a Santa Margherita, investimento mortale in stazione

Santa Margherita Ligure. Ancora una persona investita da un treno in Liguria, stavolta a Santa Margherita Ligure.

Un uomo di 61 anni è stato travolto e ucciso da un convoglio in stazione intorno alle 12. Le informazioni sono ancora frammentarie e non è chiaro se si sia tratta di un incidente o di un gesto volontario.

La circolazione è attiva su un solo binario: i treni tra Savona- Sestri levante limitati a Recco o Nervi, mentre i treni lunga percorrenza e i regionali Genova-La Spezia subiranno modifiche di orario. Presenti sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Soltanto una settimana fa, il primo agosto, a perdere la vita investito da treno era stato Simone Scarrà, 23enne genovese, travolto nella stazione di Albisola all’alba. Il giorno dopo, il 2 agosto, un uomo di 33 anni è morto anche lui investito da un treno alla stazione di Deiva Marina, nel tratto di binari verso Framura.