“Intrecci di lettura”, il progetto per nuovi percorsi accessibili e personalizzati nelle biblioteche di Rivarolo e Cornigliano

Genova. Un progetto innovativo del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova per trasformare le biblioteche “Cervetto” di Rivarolo e “Guerrazzi” di Cornigliano in luoghi dinamici di sperimentazione e apprendimento, promuovendo l’accessibilità culturale – a prescindere dalle capacità fisiche, psichiche e sensoriali – grazie a nuovi strumenti e servizi digitali, laboratori e attività formative, offerta di contenuti in modalità multiple.

“Intrecci di lettura: percorsi accessibili e personalizzati nelle biblioteche di Genova” è il titolo della proposta che il Comune di Genova presenterà alla 9^ edizione del bando “Lettura per tutti” promosso dal Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Lo ha deciso la Giunta comunale su proposta dell’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari.

“Il Comune di Genova vede la partecipazione al bando “Lettura per tutti” come un’opportunità per mettere in risalto, a livello nazionale, la capacità progettuale del nostro Sistema Bibliotecario Urbano di rinnovare e integrare la propria offerta di servizi alla cittadinanza, dando forma e sostanza al concetto di accessibilità culturale – dichiara l’assessore Montanari – Le biblioteche sono presidi fondamentali di conoscenza e comunità, preziosi spazi per l’apprendimento individuale e collettivo che, se opportunamente valorizzati e aperti a tutti i cittadini, a partire dalle persone più fragili, aiutano a ridurre il rischio di esclusione culturale e ad estendere universalmente il diritto alla cultura”.

“Intrecci di lettura – prosegue Montanari – è un progetto innovativo che promuove un’idea di accessibilità culturale intesa non solo come superamento delle barriere fisiche, ma anche e soprattutto come strumento integrato al servizio di un’autentica inclusione cognitiva e sociale, da realizzarsi mediante la riprogettazione dei servizi, il miglioramento degli spazi, nuovi strumenti fisici e digitali”. Con questa iniziativa, in linea con la mission del Cepell di promozione delle politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, l’Amministrazione comunale punta a trasformare l’esperienza della lettura scritta presso il Sistema Bibliotecario Urbano, e in particolare nelle biblioteche “Cervetto” e “Guerrazzi”, rendendola accessibile a tutta l’utenza.

Il progetto si rivolge a un pubblico ampio e diversificato – bambini, adolescenti, adulti e anziani – di persone con difficoltà di lettura, disturbi specifici dell’apprendimento, disabilità sensoriali o cognitive e, più in generale, a tutti coloro che possono incontrare ostacoli nell’accesso alla lettura e all’informazione. Si prevedono l’acquisizione di ausili e tecnologie per favorire l’accesso alla lettura e all’informazione, il potenziamento dei servizi digitali, l’ampliamento del patrimonio documentario in formati alternativi e la realizzazione di attività formative e laboratoriali rivolte a utenti, famiglie, insegnanti, educatori e personale bibliotecario.

La proposta progettuale, sviluppata dal Coordinamento del Sistema Bibliotecario Urbano in sinergia con le biblioteche “Cervetto” e “Guerrazzi”, comprende anche l’allestimento di postazioni modulari e flessibili laboratori pratici, attività formative per il personale e produzione di materiali accessibili.