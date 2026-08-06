Integrazione abitativa, quasi 2 milioni in più a Genova: finanziato il nuovo portale per gli alloggi

Genova. Il Comune di Genova ha ottenuto un finanziamento ulteriore di quasi 2 milioni di euro e la proroga fino al 2028 del progetto europeo LGNET3, dedicato ai percorsi di integrazione abitativa dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.

I maggiori fondi permetteranno di creare una piattaforma digitale per agevolare l’incontro tra i bisogni abitativi delle persone migranti prese in carico dai servizi e inseriti nel sistema SAI (sistema accoglienza e integrazione) e le opportunità abitative sul territorio. Il portale offrirà infatti ai proprietari procedure più semplici, supporto tecnico e amministrativo e un’assistenza professionale nella gestione degli immobili, creando le condizioni per ampliare l’offerta di abitazioni disponibili.

L’Autorità di Gestione del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione ha approvato integralmente la richiesta di ampliamento progettuale presentata dal Comune di Genova, assegnando 1.855.713 aggiuntivi. Il valore complessivo del progetto sul territorio genovese sale così a 4.183.273 euro per il periodo 2024-2028.

LGNET è un’iniziativa della Comunità Europea, finanziata dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) e coordinata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Cittalia alla quale partecipano 21 città italiane. Il Comune di Genova opera come capofila territoriale, in partenariato con Anci Liguria. Tra le azioni già attivate a Genova figurano un’unità mobile di prossimità, un pulmino che gira tra i municipi come supporto informativo, un centro diurno multiprofessionale nel centro storico “One Stop Shop” destinato alle persone che necessità servizi in particolari abitativi e presa in carico e percorsi di coinvolgimento civico.

Alla piattaforma si aggiunge un nuovo sito web che verrà realizzato da Anci Liguria con cui si vuole garantire ai proprietari procedure più semplici e un supporto burocratico-amministrativo, offrendo loro reali garanzie non solo economiche ma anche di natura professionale e gestionale.

“Siamo molto soddisfatti perché il progetto è stato prorogato e implementato economicamente grazie ai risultati ottenuti sul territorio genovese che hanno rappresentato un elemento determinante per il riconoscimento ottenuto a livello nazionale – dichiara l’assessora al welfare, servizi sociali, famiglie, terza età, disabilità, Cristina Lodi – Fino a oggi sono state 433 le persone supportate nei percorsi di autonomia anche abitativa, grazie alla presenza dell’innovativa figura del mediatore immobiliare nell’ambito dell’equipe di presa in carico. I nuovi obiettivi approvati prevedono di raggiungere complessivamente 600 Cittadini di Paesi terzi di cui 400 sostenuti dai servizi di prossimità (one stop shop e unità mobile) e 350 supportati nei percorsi di autonomia abitativa”.

“Anche Anci Liguria è soddisfatta del risultato ottenuto – aggiunge il vicedirettore di Anci Liguria Luca Petralia – l’approvazione della proroga onerosa, che ci permetterà di continuare a lavorare sul progetto LGNet3, dimostra quanto di buono fatto finora. Con il nuovo budget assegnato, però, come Anci Liguria abbiamo intenzione di ampliare l’azione. In particolare, stiamo progettando, insieme al Comune di Genova, la costruzione di un sito web dedicato al progetto LGNet3 a Genova che, oltre ad informare puntualmente sull’andamento delle azioni, ospiterà un software dedicato al monitoraggio degli immobili sfitti. Inoltre, al fine di un futuro maggiore coinvolgimento di Enti Locali liguri, organizzeremo un evento per ogni Provincia ligure, con lo scopo di diffondere le buone pratiche del progetto tramite eventi informativi, workshop e laboratori. Infine, abbiamo intenzione di far realizzare un docufilm conclusivo del progetto LGNet3, che racconterà tutto il fruttuoso e innovativo lavoro svolto nel corso del quinquennio del progetto”.