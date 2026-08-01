Ingegnere di 45 anni arrestato allo sbarco del traghetto: era ricercato per contrabbando di sigarette

Genova. Un ingegnere di 45 anni, originario del Montenegro ma cittadino italiano, è stato arrestato ieri dalla guardia di Finanza perché ricercato a livello internazionale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette.

L’uomo, che risiede a Monza dal 1994, era appena sbarcato da un traghetto proveniente da Palermo. Secondo quanto riscontrato dai militari della guardia di finanza sarebbe destinatario di una mandato d’arresto provvisorio per finalità di estradizione dovendo scontare una pena di tredici proprio in Montenegro.

L’uomo questa mattina è comparso in udienza a Genova davanti alla Corte d’Appello per l’interrogatorio. L’udienza per l’estradizione è stata rinviata ma nel frattempo i giudici hanno accolto la richiesta della sostituta procuratrice generale Gabriella Marino di trasferire l’uomo ai domiciliari con il braccialetto elettronico.