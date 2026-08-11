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Le indagini

Operaio di 64 anni in prognosi riservata, stava ristrutturando una villetta: sequestrato il cantiere

E' successo venerdì a Crovetta (Moneglia). Dell'infortunio non ci sono testimoni, l'inchiesta affidata allo Psal

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Foto d'archivio

Moneglia. Gli specialisti dello Psal (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro), coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio, hanno sequestrato il cantiere di una villetta in ristrutturazione a Crovetta (Moneglia) dopo il grave infortunio occorso a un operaio.

Il manovale, 64 anni, stava effettuando alcune movimentazioni mentre si trovata su un escavatore quanto si è verificato un crollo che ha travolto l’operaio. L’infortunio si è verificato nel pomeriggio del 7 agosto. L’uomo che ha riportato diversi traumi è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Lavagna. La ricostruzione di quanto accaduto non è semplice perché nel cantiere non c’erano altri testimoni.

L’indagine, per accertare le responsabilità, sarà affidata nelle prossime ore dal procuratore aggiunto Federico Manotti ,a uno dei pm del pool ‘Lavoro’.

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