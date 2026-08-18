Genova. Incidente questa mattina in corso Sardegna, dove due scooter si sono scontrati all’altezza della svolta per il cambio di direzione. L’impatto è stato molto violento e i due centauri, una donna di circa sessant’anni e un uomo di 34 sono entrambi finiti a terra.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma secondo le prime testimonianze e possibili ricostruzioni fatte dai soccorritori, lo scooter guidato dalla donna stava effettuando la svolta, quando sarebbe stata travolta dal mezzo condotto dal ragazzo, proveniente da corso Torino.

Immediato l’intervento dei medici del 118 e delle ambulanze di Ov Squadra emergenze che hanno assistito la donna, con un possibile trauma al bacino. E’ stata trasportata in codice giallo al San Martino di Genova. Codice verde per il ragazzo.