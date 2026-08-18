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Collisione

Scontro tra scooter in corso Sardegna: donna di sessant’anni all’ospedale fotogallery

Lo scontro durante una svolta: due i mezzi coinvolti, rilievi per accertare le responsabilità

incidente corso sardegna

Genova. Incidente questa mattina in corso Sardegna, dove due scooter si sono scontrati all’altezza della svolta per il cambio di direzione. L’impatto è stato molto violento e i due centauri, una donna di circa sessant’anni e un uomo di 34 sono entrambi finiti a terra.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma secondo le prime testimonianze e possibili ricostruzioni fatte dai soccorritori, lo scooter guidato dalla donna stava effettuando la svolta, quando sarebbe stata travolta dal mezzo condotto dal ragazzo, proveniente da corso Torino.

Immediato l’intervento dei medici del 118 e delle ambulanze di Ov Squadra emergenze che hanno assistito la donna, con un possibile trauma al bacino. E’ stata trasportata in codice giallo al San Martino di Genova. Codice verde per il ragazzo.

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Incidente in corso Sardegna: lo scontro tra due scooter
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