Porto, si ferisce alle spalle e rimane bloccato nella chiatta: operaio recuperato e portato al pronto soccorso

Genova. Momenti di apprensione questa mattina in calata Boccardo, all’interno del porto di Genova, dove un operaio è rimasto ferito ad una spalla mentre stava lavorando all’interno del cassone di galleggiamento di una chiatta in manutenzione.

Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118, le ambulanze della Croce Gialla: l’uomo, un uomo di 37 anni, ha riportato una lussazione all’arto e non riusciva a uscire in autonomia. Per questo motivo sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che lo hanno estratto con le corde.

L’uomo è stato poi condotto al pronto soccorso del Galliera in codice giallo. Sul posto dell’infortunio anche i tecnici del Psal, nucleo Porto, che hanno fatto i rilievi del caso per accertare dinamiche ed eventuali responsabilità.