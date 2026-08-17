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Quinto

Falciato da una Panda guidata da una donna di 87 anni: la vittima è Ulderico Puppo

La donna viaggiava con accanto la badante. La vittima stava attraversando sulle strisce quando è stata travolta

Generico agosto 2026

Genova. È morto investito da un’auto guidata da una donna di 87 anni che viaggiava accompagnata dalla badante, seduta sul sedile del passeggero. Ulderico Puppo, 76 anni, residente ad Apparizione, stava attraversando sulle strisce in via Murcarolo, a Quinto, quando la Panda grigia l’ha falciato.

L’uomo è stato colpito in pieno, un urto violentissimo. Ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull’asfalto, per poi essere trascinato per 15 metri. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Dopo le manovre di rianimazione è stato portato in codice rosso da un’ambulanza della Croce Gialla al San Martino, ma è morto poco prima di arrivare.

Puppo è la tredicesima vittima delle strade genovesi dall’inizio dell’anno. L’anziana donna alla guida e la badante, sotto choc, sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo ma non sono rimasto ferite. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche la polizia locale e la sezione infortunistica per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

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