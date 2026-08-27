Incidenti in serie a Genova, gravi due giovani motociclisti: una 22enne ricoverata in rianimazione

Genova. Due gravi incidenti nell’arco di poche ore, il primo in via Cantore e il secondo in via delle Casaccie, con altrettanti motociclisti coinvolti, entrambi giovanissimi e trasportati in pronto soccorso al codice rosso. È il bilancio della tarda serata di mercoledì sulle strade di Genova.

Ad avere la peggio una ragazza di 22 anni, ricoverata in rianimazione all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dopo un violento schianto intorno alle 20.00 in via Cantore.

La dinamica è ancora da accertare, ma – secondo quanto riferito – la motociclista sarebbe finita contro un’auto parcheggiata a bordo strada. Sul posto sono intervenuti la Croce Oro di Sampierdarena, l’automedica del 118 di Genova e i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale.

La giovane è stata trovata sul posto incosciente e con diversi traumi. I soccorritori l’hanno intubata, stabilizzata e portata con la massima urgenza al pronto soccorso. Al momento si trova in condizioni stabili in terapia intensiva e la sua prognosi è riservata.

Poco prima delle 22.30, in via delle Casaccie nel pieno centro cittadino, un altro centauro è rimasto gravemente ferito nello scontro con un’auto. Si tratta di un ragazzo di 19 anni.

Sul posto, insieme ai vigili urbani, la Croce Blu di Castelletto con l’automedica e nuovamente i vigili del fuoco. Il giovane aveva riportato diversi traumi con fratture e per questo è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale San Martino. Per fortuna, però, non sarebbe in pericolo di vita.

In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire l’accaduto ed eventuali responsabilità.