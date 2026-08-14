Gravi incidenti motociclistici nella notte nel Tigullio: due ventenni in codice rosso

Genova. Nel Levante due gravi incidenti di scooter nella notte con due giovanissimi finiti al pronto soccorso in codice rosso.

Il primo incidente si è verificato all’1.15 di notte in corso Colombo a Chiavari; a riportare gravi traumi è un sedicenne. Intervengono il medico del 118 e i militi della Croce Verde Chiavarese. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presenti i carabinieri per ricostruire la dinamica ed accertare i motivi dell’incidente.

Il secondo grave episodio è avvenuto alle 5.21, lungo la strada provinciale 333, in Comune di Avegno località Rosaguta. A riportare un trauma cranico è un ventenne soccorso dal medico del 118 e dai militi della Croce Verde di Recco. Il giovane viene trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita per capire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità