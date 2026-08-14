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Gravi incidenti motociclistici nella notte nel Tigullio: due ventenni in codice rosso

Uno nel cuore della notte, l'altro alle luci dell'alba: sul posto i carabinieri per capire dinamica ed eventuali responsabilità

ambulanza croce bianca notte

Genova. Nel Levante due gravi incidenti di scooter nella notte con due giovanissimi finiti al pronto soccorso in codice rosso.

Il primo incidente si è verificato all’1.15 di notte in corso Colombo a Chiavari; a riportare gravi traumi è un sedicenne. Intervengono il medico del 118 e i militi della Croce Verde Chiavarese. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presenti i carabinieri per ricostruire la dinamica ed accertare i motivi dell’incidente.

Il secondo grave episodio è avvenuto alle 5.21, lungo la strada provinciale 333, in Comune di Avegno località Rosaguta. A riportare un trauma cranico è un ventenne soccorso dal medico del 118 e dai militi della Croce Verde di Recco. Il giovane viene trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita per capire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità

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