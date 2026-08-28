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Tragedia

Incidente mortale sull’autostrada A32, vittime due giovani residenti a Genova

È successo all'alba all’altezza della galleria di Giaglione, tra Bardonecchia e Oulx: l'auto è andata a schiantarsi contro il guardrail

polizia stradale notte

Bardonecchia. Due giovani di 22 e 23 anni, entrambi residenti nell’area di Genova, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba di venerdì sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

L’incidente si è verificato all’altezza della galleria di Giaglione, tra Bardonecchia e Oulx. Due le vittime: il ragazzo al volante, 23 anni, che ha origini marocchine e abitava a Genova, e uno dei passeggeri, un giovane italiano di 22 anni residente nell’immediato entroterra del capoluogo ligure.

Ferito il terzo passeggero della macchina, un ragazzo di 21 anni portato all’ospedale di Rivoli dai soccorritori.

La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale, non sarebbero coinvolte altre vetture. Dalle prime ricostruzioni, l’auto sarebbe andata a sbattere contro il guardrail in modo autonomo.

La vettura coinvolta è una Jeep intestata a una società ligure, andata completamente distrutta nell’impatto. Per questo si ipotizza che i tre fossero in viaggio per lavoro.

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