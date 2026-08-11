Savona. È il maresciallo Sara Roba, 31 anni, la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella notte a cavallo tra lunedì 10 e martedì 11 agosto. Il terribile schianto tra la sua moto e un’auto è avvenuto sulla via Aurelia, tra Albenga e Ceriale, all’incrocio con via dell’Agricoltura.

Una ragazza sportiva, con la passione per l’equitazione, molto conosciuta e stimata dalla comunità ingauna e non solo. Tra gli altri, nel 2024 era stata protagonista dell’esercitazione “Extreme Patron”, dove la 31enne aveva comandato la pattuglia del 2° reggimento Cuneo.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Stradale, ma l’impatto è stato molto violento, al punto da sradicare letteralmente il cartello che indica la fine del territorio comunale di Albenga. Uno scontro fatale: nonostante svariati tentativi di soccorso, purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La notizia si è subito diffusa per le vie della città ingauna, suscitando dolore e cordoglio, con diversi messaggi di vicinanza alla famiglia.

Al lutto si è unito anche il Comune di Albenga, per voce del primo cittadino Riccardo Tomatis: “Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa di Sara Roba”.