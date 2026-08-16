Scontro tra auto e moto sulla A10 tra Varazze e Arenzano, muore un motociclista

Genova. Tragedia poco prima dell’alba di domenica 16 agosto, sull’autostrada A10 Genova-Savona: un incidente mortale si è verificato tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Si è trattato di uno schianto tra una moto e un’auto: a perdere la vita è stato il centauro, un uomo di 30 anni,.

La vittima dell’incidente si chiamava Joel Attia Saad Acaro Martinez, ed era residente nel quartiere genovese di Rivarolo. Il suo nome era noto alle cronache per alcune vicende giudiziarie piuttosto delicate e per cui il trentenne stava attendendo il processo di appello. Nell’incidente sulla A10 di stamani ferite due delle quattro persone a bordo della vettura.

Sul posto i soccorsi arrivati dal Savonese. Le ambulanze della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde di Albisola, insieme all’automedica del 118 di Savona. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Paolo di Savona. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire la dinamica anche se dalle prime informazioni sembra che il motociclista sia caduto autonomamente e l’automobilista non sia stato in grado di evitarlo. Dei rilievi legati all’incidente mortale tra Arenzano e Varazze si stanno occupando gli agenti della polizia stradale di Genova. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità dell’incidente mortale tra Varazze e Arenzano sull’autostrada A10. Aspi, il cui personale è sul posto, ha dovuto chiudere il tratto tra Varazze e Arenzano per alcune ore. L’autostrada è stata poi riaperta in prima mattinata.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 26, a circa 200 metri dall’autogrill dei piani di Invrea. Alle 7 si registravano fino a tre chilometri coda tra Celle Ligure e Varazze. Gli addetti di Autostrade per l’Italia hanno proceduto con la distribuzione di bottiglie d’acqua alle persone bloccate.