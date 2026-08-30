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Scontri

Incidenti a Genova, due feriti in pochi minuti: una 61enne investita e un motociclista 25enne

I due episodi tra mezzogiorno e l'una in via Perlasca e corso De Stefanis, entrambi meno gravi del previsto al San Martino

pronto soccorso san martino, ambulanze

Genova. Due incidenti con feriti nell’arco di pochi minuti a Genova, entrambi per fortuna in condizioni meno gravi di quelle previste all’inizio.

Una donna di 61 anni è stata investita poco prima delle 13.00 a Marassi, nei pressi dell’intersezione con via Monticelli in direzione centro.  Secondo una prima ricostruzione, è stata colpita da un’auto mentre tentava di attraversare la strada in un tratto privo di strisce pedonali.

Sul posto, oltre alla polizia locale per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1 del 118 di Genova. La 61enne all’inizio aveva perso conoscenza, motivo per cui i soccorsi erano stati allertati in codice rosso. All’arrivo dell’ambulanza, però, è risultata vigile e cosciente. Nell’impatto ha riportato ferite lacero-contuse al volto e alla nuca. È stata posta su una barella spinale e condotta  in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Illeso il conducente della vettura.

Un altro sconto era avvenuto circa mezz’ora prima in via Perlasca, la strada lungo il Polcevera già teatro nel recente passato di incidenti gravissimi e mortali. Ad avere la peggio un motociclista di 25 anni. Anche in questo caso i soccorsi erano partiti in codice rosso.

Sono intervenuti sul posto i militi della Croce Bianca di Bolzaneto con l’automedica Golf 4. Il giovane ha riportato una frattura del femore e non risulta in pericolo di vita. È stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino.

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