Corso Sardegna, scontro tra scooter: una donna in ospedale

Genova. Incidente tra scooter in corso Sardegna lunedì mattina.

Una donna di circa 60 anni è stata tamponata da un ventenne mentre entrambi procedevano in direzione monte. La donna è finita sull’asfalto, sbattendo la faccia e facendosi poi male alle schiena.

Sul posto un’ambulanza della Squadra Emergenza e una pattuglia della polizia, che in quel momento stava passando in corso Sardegna e si è fermata per prestare le prime cure. La donna è stata accompagnata al San Martino in codice giallo, il ragazzo, sotto choc, ha rifiutato le cure mediche.