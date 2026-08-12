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Fantasma

Auto contro il muro in corso Aurelio Saffi, all’arrivo dei soccorritori il conducente era già scappato fotogallery

Auto distrutta, airbag esplosi e nessuno al volante. La polizia locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda

incidente corso aurelio saffi

Genova. Un’auto schiantata contro il muro all’altezza della curva del waterfront in direzione Levante in corso Aurelio Saffi, uno scooterista la vede alle tre del mattino e chiama i soccorsi, ma all’arrivo di ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale, nel mezzo non c’era nessuno.

È successo questa notte, mercoledì 12 agosto. L’ambulanza della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo visto che, dal racconto dello scooterista, l’auto era particolarmente danneggiata dopo aver colpito in parziale testacoda anche un palo dell’illuminazione pubblica.

Ipotizzando la presenza di occupanti incastrati tra le lamiere, in considerazione dell’entità dell’urto e dell’esplosione degli airbag, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tuttavia, all’arrivo dei mezzi di soccorso, non è stato trovato nessuno.

La polizia locale ha avviato gli accertamenti sulla vicenda e gestito la viabilità con senso unico alternato.

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Incidente in corso Aurelio Saffi, occupante scappato prima dell’arrivo dei soccorsi
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