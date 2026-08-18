Genova. Sale a 14 la conta delle vittime sulle strade genovesi, due decedute nell’arco di pochi giorni. Mauro Torchi, 82 anni, storico titolare della Coltelleria Torchi di via degli Orefici, è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto lo scorso 31 luglio.

L’incidente si era verificato in viale Duca d’Aosta, zona Brignole. Il pensionato ha attraversato la strada in prossimità delle strisce, ma il semaforo secondo i primi accertamenti della polizia locale era rosso. È stato travolto da una Bmw guidata da uomo di 67 anni che proveniva da piazza delle Americhe e viaggiava in direzione mare.

Torchi è stato soccorso e accompagnato al San Martino in codice giallo, ma una volta arrivato in ospedale le sue condizioni si sono aggravate. I medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata, e due settimane dopo è morto.

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, indispensabili per accertare l’esatta dinamica. Il conducente dell’auto, risultato negativo all’alcol test, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un attimo dovuto per consentire al nucleo infortunistica della polizia locale di svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Torchi, come detto, è soltanto l’ultima vittima delle strade genovesi. Lunedì mattina a perdere la vita è stato Ulderico Puppo, 76 anni, residente ad Apparizione. L’uomo stava attraversando sulle strisce in via Murcarolo, a Quinto, quando una Panda grigia guidata da una donna di 87 anni, accompagnata dalla badante, l’ha falciato. È morto ancora prima di arrivare in ospedale.