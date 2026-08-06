Schianto frontale sulla statale della Val Trebbia, tre feriti: un minore al Gaslini

Bargagli. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la statale 45 della Val Trebbia, all’altezza del km 18,5, nel territorio di Bargagli.

Coinvolte due auto che si sono schiantate frontalmente dopo che una delle due ha invaso la corsia opposta.

La strada, inizialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, è stata poi riaperta con circolazione regolata a senso unico alternato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dell’emergenza sanitaria e le squadre Anas per la gestione della viabilità. I tre feriti, tra cui un minore, sono stati accompagnati in codice giallo al San Martino e al Gaslini.