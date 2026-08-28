  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La tragedia

Incidente A32, l’uscita di strada e lo schianto contro il guardrail: chi sono le due giovani vittime

Sono Federico Ferrari, 22 anni, e Mohammed Ez Zanzouni, 23, i due giovani che hanno perso la vita sulla A32, fra Bardonecchia e Oulx

vigili del fuoco auto ribaltata a7

Bardonecchia. Sono Federico Ferrari, 22 anni, e Mohammed Ez Zanzouni, 23, le due vittime del drammatico incidente che si è verificato venerdì mattina sulla A32, fra Bardonecchia e Oulx, in Piemonte.

Stando alla ricostruzione della polizia stradale e dei vigili del fuoco piemontesi, al volante dell’auto – una Jeep intestata a una società genovese – c’era Ez Zanzouni. Il giovane avrebbe perso il controllo della vettura all’uscita della galleria Giaglione, andando a sbattere contr0 il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo né a lui né a Ferrari, che era seduto sul sedile del passeggero. Sopravvissuto invece il terzo ragazzo a bordo, un 23enne, che era seduto dietro ed è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale di Rivoli.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo l’alba. Oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e la polizia stradale. L’autostrada A32 è stata chiusa in direzione della Francia fino a mezzogiorno nel tratto tra Susa e Oulx. L’esatta dinamica dell’incidente, compresa la velocità cui viaggiava la macchina e le condizioni dell’asfalto, sono al vaglio della stradale.

Federico Ferrari abitava a Sant’Olcese, ed è figlio di un vigile del fuoco in pensione. Ez Zanzouni abitava invece a Quezzi, in via Daneo: lascia i genitori, un fratello e una sorella.

«Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina – è stato il commento del Comune di Henova – In questo momento di profondo dolore, il Comune si stringe con sincera partecipazione, alle famiglie, agli amici e alle persone care delle vittime. Un pensiero va anche al giovane rimasto ferito nell’incidente, con l’augurio di una pronta guarigione”.

Più informazioni
leggi anche
polizia stradale notte
Tragedia
Incidente mortale sull’autostrada A32, vittime due giovani residenti a Genova
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.