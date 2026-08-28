Incidente A32, l’uscita di strada e lo schianto contro il guardrail: chi sono le due giovani vittime

Bardonecchia. Sono Federico Ferrari, 22 anni, e Mohammed Ez Zanzouni, 23, le due vittime del drammatico incidente che si è verificato venerdì mattina sulla A32, fra Bardonecchia e Oulx, in Piemonte.

Stando alla ricostruzione della polizia stradale e dei vigili del fuoco piemontesi, al volante dell’auto – una Jeep intestata a una società genovese – c’era Ez Zanzouni. Il giovane avrebbe perso il controllo della vettura all’uscita della galleria Giaglione, andando a sbattere contr0 il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo né a lui né a Ferrari, che era seduto sul sedile del passeggero. Sopravvissuto invece il terzo ragazzo a bordo, un 23enne, che era seduto dietro ed è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale di Rivoli.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo l’alba. Oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e la polizia stradale. L’autostrada A32 è stata chiusa in direzione della Francia fino a mezzogiorno nel tratto tra Susa e Oulx. L’esatta dinamica dell’incidente, compresa la velocità cui viaggiava la macchina e le condizioni dell’asfalto, sono al vaglio della stradale.

Federico Ferrari abitava a Sant’Olcese, ed è figlio di un vigile del fuoco in pensione. Ez Zanzouni abitava invece a Quezzi, in via Daneo: lascia i genitori, un fratello e una sorella.

«Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina – è stato il commento del Comune di Henova – In questo momento di profondo dolore, il Comune si stringe con sincera partecipazione, alle famiglie, agli amici e alle persone care delle vittime. Un pensiero va anche al giovane rimasto ferito nell’incidente, con l’augurio di una pronta guarigione”.