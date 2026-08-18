Genova. Terribile incidente questa mattina sulla autostrada A12 Livorno Genova, tra il casello di Genova Est e il bivio per la A7, in direzione nord: per cause ancora da accertare una donna di 64 anni alla guida di una moto si è scontrata contro un camion dell’immondizia.

Lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi dell’immissione sulla tratta, prima della galleria Montegalletto e l’impatto è stato violentissimo e la donna ha perso conoscenza ed è andata in arresto cardiaco.

Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118 e i militi della Squadra Emergenza che hanno tentato di rianimare la donna per circa un’ora, con successo, per poi portarla in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.

Disagi per chi viaggia in autostrada: sul posto si procede a passo d’uomo, mentre è stato chiuso per circa un’ora il entrata il casello di Genova Est in direzione di Genova.

Dopo le 14.30 l’autostrada è stata riaperta.