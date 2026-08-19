Schianto in A12, resta in prognosi riservata la donna ferita: al vaglio la dinamica

Genova. Resta ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino la donna di 64 anni che martedì pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12, tra il casello di Genova Est e il bivio per la A7. La prognosi è riservata.

La donna viaggiava a bordo di una moto quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata con un furgone dell’Amiu. L’impatto è stato violentissimo e la 64enne è andata in arresto cardiaco. Rianimata sul posto, è stata portata al San Martino, dove è stata ricoverata in rianimazione con numerose ferite.

Stando alle prime ricostruzioni da parte della polizia stradale, intervenuta sul luogo dell’incidente, non ci sarebbero responsabilità da parte del conducente del camion dell’immondizia. L’incidente è avvenuto poco prima della galleria Montegalletto, nella corsia di immissione in autostrada, e il mezzo pesante viaggiava davanti alla moto, che vi è andata a sbattere contro. L’esatta dinamica, però, è ancora al vaglio degli investigatori.