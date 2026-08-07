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Rogo

Incendio in un attico in via Sapeto, gli inquilini si mettono in salvo sui balconi fotogallery

Complesso intervento dei vigili del fuoco. Strada temporaneamente chiusa

Genova. Complesso intervento dei vigili del fuoco in via Sapeto, tra Borgoratti e San Martino, per un incendio in appartamento.

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio in un’abitazione all’ultimo piano di un condominio. La strada è stata chiusa dalle 15 circa, dalla polizia locale, per consentire ai pompieri di completare in sicurezza le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze. Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in salvo alcuni inquilini dell’attico che si erano rifugiati sui balconi.

Grazie all’uso dell’autoscala hanno potuto accedere rapidamente al terrazzo e spegnere le fiamme. Sul posto anche il carro aria respirabile e un’autobotte per l’acqua. Presente il 118 per l’assistenza medica ma non si registrano ustionati, feriti o intossicati.

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