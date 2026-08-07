Genova. Complesso intervento dei vigili del fuoco in via Sapeto, tra Borgoratti e San Martino, per un incendio in appartamento.

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio in un’abitazione all’ultimo piano di un condominio. La strada è stata chiusa dalle 15 circa, dalla polizia locale, per consentire ai pompieri di completare in sicurezza le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze. Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in salvo alcuni inquilini dell’attico che si erano rifugiati sui balconi.

Grazie all’uso dell’autoscala hanno potuto accedere rapidamente al terrazzo e spegnere le fiamme. Sul posto anche il carro aria respirabile e un’autobotte per l’acqua. Presente il 118 per l’assistenza medica ma non si registrano ustionati, feriti o intossicati.