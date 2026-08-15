Nuovo incendio boschivo in Valle Stura, fiamme vicino al territorio di Rossiglione

Rossiglione. Un nuovo incendio boschivo è divampato nel giorno di Ferragosto in Valle Stura, nel territorio di Belforte Monferrato, a poche centinaia di metri dal confine con Rossiglione in Liguria.

Le fiamme sono divampate nei pressi della frazione Gnocchetto, non lontano dall’autostrada A26 e dalla stazione di servizio Stura Est.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Alessandria e i carabinieri forestali.

Non c’è pace per quella zona, già martoriata dagli incendi nella prima metà di agosto. Per diversi giorni a bruciare era stata la pineta di Mornese, nell’Ovadese. Il denso fumo aveva raggiunto la parte ligure della Valle Stura e per alcune ore aveva addirittura scollinato il Turchino invadendo il litorale di Voltri e l’estremo Ponente genovese.