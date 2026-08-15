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Ancora

Nuovo incendio boschivo in Valle Stura, fiamme vicino al territorio di Rossiglione

Il rogo è divampato vicino alla frazione Gnocchetto. Non c'è pace per quella zona, già martoriata dal fuoco nella prima metà di agosto

Generico agosto 2026
Foto di Marco Corrionero (gruppo Facebook Sei di Rossiglione se...)

Rossiglione. Un nuovo incendio boschivo è divampato nel giorno di Ferragosto in Valle Stura, nel territorio di Belforte Monferrato, a poche centinaia di metri dal confine con Rossiglione in Liguria.

Le fiamme sono divampate nei pressi della frazione Gnocchetto, non lontano dall’autostrada A26 e dalla stazione di servizio Stura Est.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Alessandria e i carabinieri forestali.

Non c’è pace per quella zona, già martoriata dagli incendi nella prima metà di agosto. Per diversi giorni a bruciare era stata la pineta di Mornese, nell’Ovadese. Il denso fumo aveva raggiunto la parte ligure della Valle Stura e per alcune ore aveva addirittura scollinato il Turchino invadendo il litorale di Voltri e l’estremo Ponente genovese.

 

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