Ancora un incendio nell’entroterra, boschi in fiamme a Valbrevenna

Valbrevenna. Un altro incendio è scoppiato in un’area boscosa dell’entroterra, stavolta a Valbrevenna.

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda serata di martedì per domare il rogo, partito da alcune sterpaglie secche e rapidamente diffuso.

All’alba di mercoledì la situazione sembrava sotto controllo, pur con qualche focolaio ancora attivo. Sul posto è rimasta una squadra di vigili del fuoco e una di volontari antincendio boschivo.

Nei giorni scorsi altri incendi sono divampati a Rapallo, nei boschi alle spalle del santuario di Montallegro, e in valle Stura. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati 46 quelli registrati in provincia, superando quelli registrati nell’intero 2025, che erano stati complessivamente 112 con 78 ettari di superficie boscata interessata.