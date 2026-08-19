  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Roghi

Ancora un incendio nell’entroterra, boschi in fiamme a Valbrevenna

Nei giorni scorsi altri incendi sono divampati a Rapallo, nei boschi alle spalle del santuario di Montallegro, e in valle Stura

Incendio bosco notte Voltri

Valbrevenna. Un altro incendio è scoppiato in un’area boscosa dell’entroterra, stavolta a Valbrevenna.

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda serata di martedì per domare il rogo, partito da alcune sterpaglie secche e rapidamente diffuso.

All’alba di mercoledì la situazione sembrava sotto controllo, pur con qualche focolaio ancora attivo. Sul posto è rimasta una squadra di vigili del fuoco e una di volontari antincendio boschivo.

Nei giorni scorsi altri incendi sono divampati a Rapallo, nei boschi alle spalle del santuario di Montallegro, e in valle Stura. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati 46 quelli registrati in provincia, superando quelli registrati nell’intero 2025, che erano stati complessivamente 112 con 78 ettari di superficie boscata interessata.

Più informazioni
leggi anche
incendio bosco Biscione
I dati
Incendi boschivi, nei primi 7 mesi del 2026 sono già 46 nella città metropolitana di Genova
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.