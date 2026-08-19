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Apprensione

San Martino, rifiuti in fiamme vicino al pronto soccorso

L'incendio si è sviluppato in una area estera: evacuati alcuni locali invasi dal fumo

incendio san martino vigili del fuoco
Foto d'archivio

Genova. Allarme nel tardo pomeriggio al San Martino di Genova, dove, all’esterno della struttura, si è verificato l’incendio di alcuni rifiuti, stoccati nell’area vicina alla struttura del pronto soccorso.

Immediato l’intervento della vigilanza interna del policlinico, che ha prima evacuato alcuni locali relativo al pronto soccorso – che ha mantenuto sempre costante la sua operatività – per poi domare le fiamme.

Arrivati sul posto anche i vigili del fuoco che hanno definitivamente spento il rogo, iniziando la bonifica dell’area. Non si registrano feriti o intossicati.

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