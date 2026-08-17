Sant’Eusebio, incendio nella notte: a fuoco una roulotte e il rimorchio

Genova. Un incendio nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto ha interessato la zona di Sant’Eusebio, in particolare località Case Rosa.

In via Val Trebbia ha preso fuoco, per ragioni da chiarire, una roulotte con a rimorchio una piccola imbarcazione. È successo dopo la mezzanotte.

Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Genova Est e quella di Genova Centro oltre all’autobotte. I pompieri hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme.

Non ci sono stati feriti o intossicati.

(foto Guido Revello, Limet)