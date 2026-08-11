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Incendio a Mornese, primi segnali di tregua. Il sindaco: “Situazione un poco migliorata”

Il fumo provocato dall’incendio nei giorni scorsi è arrivato sino a Genova, spinto dai venti. In valle Stura una densa cappa ha avvolto Rossiglione e Campo Ligure

incendio mornese

Mornese. Dopo giorni paura e apprensione la situazione a Mornese, al confine tra Piemonte e Liguria, sembra migliorare leggermente. L’incendio che ha distrutto decine di ettari di pineta è guardato a vista e combattuto da squadre di vigili del fuoco e di volontari antincendio boschivo provenienti da entrambe le regioni, e il loro lavoro pare avere dato i primi frutti.

A dirlo è il sindaco di Mornese, Simone Pestarino: “Abbiamo quasi paura a dirlo, ma forse la situazione pare un poco migliorata. Per tutta la mattinata è continuato il lavoro di un canadair e di un elicottero che sono intervenuti sui punti più sensibili e maggiormente investiti dalle  fiamme – ha spiegato – Permangono parecchie fumaiole su entrambi i fronti incendio, contrastate anche da terra da diverse squadre”.

Il fumo provocato dall’incendio nei giorni scorsi è arrivato sino a Genova, spinto dai venti. Nel fine settimana in tanti hanno percepito l’odore acre di bruciato, e lunedì nel ponente era chiaramente visibile. Anche in valle Stura è stato avvistato il denso fumo, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, i comuni più vicini alle zone percorse dal fuoco.

Proprio il Comune di Rossiglione è intervenuto per rassicurare i residenti sul fatto che il fronte non si stava allargando verso il monte Colma, e martedì è partita una piccola spedizione per portare generi di prima necessità alle squadre impegnate sul fronte.

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