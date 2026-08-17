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Intervento in corso

Rapallo, incendio nei boschi alle spalle del santuario di Montallegro

Accorse sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia

incendio montallegro

Rapallo. È attivo dalla mattinata di oggi un incendio boschivo sul Monte Castello, nell’area a cavallo tra i territori comunali di Rapallo, Zoagli, Coreglia Ligure e San Colombano Certenoli, alle spalle del santuario di Montallegro.

La segnalazione è arrivata al Comando di Polizia Locale di Rapallo, che sta seguendo l’evoluzione della situazione in coordinamento con le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto è operativa una squadra antincendio composta da sei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Rapallo e Genova, e da quattro volontari del nucleo VAB Rapallo. Questi ultimi saranno a breve avvicendati da colleghi provenienti dalle sedi di Pieve Ligure e Montoggio. In supporto alle squadre di terra è operativo anche un elicottero dotato di cestello per le operazioni di spegnimento dall’alto. Nell’ambito delle attività di supporto, la Croce Bianca Rapallese si è attivata come logistica di Protezione Civile, garantendo anche la fornitura di acqua e generi alimentari agli operatori impegnati sul fronte dell’incendio.

incendio montallegro

Le operazioni sono attualmente in corso. L’Amministrazione comunale, attraverso la Polizia Locale e i soggetti coinvolti nelle attività di Protezione Civile, sta monitorando costantemente l’evoluzione dell’incendio.

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