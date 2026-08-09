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Barassi

In fiamme i boschi alle spalle di Lavagna, l’incendio alimentato dal vento

Il rogo è scoppiato sabato sera, vigili del fuoco e volontari al lavoro tutta la notte

Incendio bosco notte Voltri

Lavagna. Bruciano i boschi a Lavagna, in frazione Barassi. Complice anche il forte vento della nottata e della mattinata, il rogo scoppiato sabato sera all’altezza della chiesa di San Pietro Apostolo è ancora attivo, seppure sotto controllo.

Domenica mattina sul posto erano presenti i volontari antincendio boschivo che presidiavano l’area tenendo d’occhio eventuali focolai ancora attivi.

Incerte le cause dell’incendio. In Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità a causa della siccità prolungata, e nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per altri periodi anche a Torriglia e a Sori.

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