In fiamme i boschi alle spalle di Lavagna, l’incendio alimentato dal vento

Lavagna. Bruciano i boschi a Lavagna, in frazione Barassi. Complice anche il forte vento della nottata e della mattinata, il rogo scoppiato sabato sera all’altezza della chiesa di San Pietro Apostolo è ancora attivo, seppure sotto controllo.

Domenica mattina sul posto erano presenti i volontari antincendio boschivo che presidiavano l’area tenendo d’occhio eventuali focolai ancora attivi.

Incerte le cause dell’incendio. In Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità a causa della siccità prolungata, e nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per altri periodi anche a Torriglia e a Sori.