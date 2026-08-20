Cassonetto della carta prende fuoco sul retro del pronto soccorso del San Martino

Genova. Incendio all’ospedale San Martino di Genova nel tardo pomeriggio di ieri, spento senza conseguenze ma con la necessità di evacuare temporaneamente i pazienti sul posto.

I fatti sono accaduti alle 18.45 circa in uno spazio esterno sul retro del pronto soccorso. Come ha spiegato la direzione sanitaria del policlinico a prendere fuoco è stato un cassonetto per la raccolta della carta.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della squadra antincendio dell’ospedale e poi i vigili del fuoco. Prima ancora due agenti della polizia penitenziaria appena smontati dal servizio e che si trovavano sul posto hanno utilizzato gli idranti per spegnere le fiamme.

Si è trattato di un incendio circoscritto e di modeste proporzioni, che ha comunque reso necessaria, a scopo precauzionale, la temporanea evacuazione dei pazienti presenti, accompagnati sul piazzale antistante “in un clima di reciproca collaborazione e tranquillità”, scrivono dal San Martino.