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Episodio

Cassonetto della carta prende fuoco sul retro del pronto soccorso del San Martino

I pazienti sono stati temporaneamente evacuati per ragioni di sicurezza ma non ci sono stati feriti o intossicati

Generico agosto 2026

Genova. Incendio all’ospedale San Martino di Genova nel tardo pomeriggio di ieri, spento senza conseguenze ma con la necessità di evacuare temporaneamente i pazienti sul posto.

I fatti sono accaduti alle 18.45 circa in uno spazio esterno sul retro del pronto soccorso. Come ha spiegato la direzione sanitaria del policlinico a prendere fuoco è stato un cassonetto per la raccolta della carta.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della squadra antincendio dell’ospedale e poi i vigili del fuoco. Prima ancora due agenti della polizia penitenziaria appena smontati dal servizio e che si trovavano sul posto hanno utilizzato gli idranti per spegnere le fiamme.

Si è trattato di un incendio circoscritto e di modeste proporzioni, che ha comunque reso necessaria, a scopo precauzionale, la temporanea evacuazione dei pazienti presenti, accompagnati sul piazzale antistante “in un clima di reciproca collaborazione e tranquillità”, scrivono dal San Martino.

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