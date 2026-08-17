Bruciano i boschi di Castiglione Chiavarese, vigili del fuoco e volontari sul posto dalla notte

Castiglione Chiavarese. Un incendio boschivo sta interessando l’area di Castiglione Chiavarese, in Val Petronio, entroterra della provincia del levante genovese.

La chiamata ai vigili del fuoco è partita intorno alle 3 del mattino: da allora le squadre di Chiavari e Rapallo, con i volontari dell’antincendio, sono sul posto.

In mattinata entrerà in funzione anche l’elicottero con lanci d’acqua per velocizzare le operazioni di spegnimento ed evitare che il rogo, favorito dai venti, si propaghi alla vegetazione.