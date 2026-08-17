  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Val petronio

Bruciano i boschi di Castiglione Chiavarese, vigili del fuoco e volontari sul posto dalla notte

Sul posto le squadre di Chiavari e Rapallo. L'allarme scattato alle tre del mattino

incendio boschivo alassio

Castiglione Chiavarese. Un incendio boschivo sta interessando l’area di Castiglione Chiavarese, in Val Petronio, entroterra della provincia del levante genovese.

La chiamata ai vigili del fuoco è partita intorno alle 3 del mattino: da allora le squadre di Chiavari e Rapallo, con i volontari dell’antincendio, sono sul posto.

In mattinata entrerà in funzione anche l’elicottero con lanci d’acqua per velocizzare le operazioni di spegnimento ed evitare che il rogo, favorito dai venti, si propaghi alla vegetazione.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.