Impianti fotovoltaici nei parcheggi pubblici, il Comune dà il via libera alla proposta

Genova. Pensiline fotovoltaiche su parcheggi pubblici e sistemi di autoconsumo a distanza per gli edifici comunali. Il Comune di Genova investe su una proposta di project financing da 1,1 milioni di euro presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da City Green Light e Ferplant.

La giunta ha considerato di pubblico interesse la proposta, approvando la delibera che dà il via alle procedure di gara per l’installazione di nove impianti fotovoltaici in prossimità di parcheggi pubblici. La proposta prevederà un piano integrato d’investimento e gestione tecnologica con un investimento complessivo pari a 1.141.348,47 euro, interamente finanziato dal promotore privato che si aggiudicherà la realizzazione delle infrastrutture.

“Con questa delibera – spiega l’assessora all’ambiente Silvia Pericu – aggiungiamo un tassello importante nel percorso di transizione energetica della nostra città e di installazione di produzione da pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo. L’idea di trasformare le aree di sosta in centrali di produzione di energia pulita ci permetterà di produrre energia rinnovabile e di ridurre l’impronta carbonica beneficiando al contempo degli incentivi statali sull’autoconsumo”.

“L’emergenza climatica in atto ci dice chiaramente che ogni singola azione può iniziare a essere determinate – prosegue Pericu – e come amministrazione abbiamo deciso di muoverci con decisione in quella direzione. Questo progetto, inoltre, è la dimostrazione pratica di come la sinergia tra pubblico e privato possa generare un valore concreto per l’ambiente e per la cittadinanza”.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle linee programmatiche di mandato “Genova pulita che respira” (2025-2030) e dà attuazione agli obiettivi del Documento Unico di Programmazione in materia di diversificazione delle fonti energetiche e transizione ecologica del patrimonio pubblico.

Grazie alla formula del partenariato pubblico-privato e in seguito allo svolgimento di una gara pubblica aperta ai soggetti interessati il Comune di Genova potrà dotarsi di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia senza gravare sul bilancio.