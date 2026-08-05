Il Museo dell’Emigrazione Italiana apre le porte gratis agli over 65 per il caldo e rilancia: “Raccontate una storia di emigrazione”

Genova. Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana aderisce al programma “Estate Sicura” promosso dal Comune di Genova, mettendo a disposizione dei cittadini over 65 uno spazio climatizzato dove trovare gratuitamente ristoro per far fronte al caldo. L’iniziativa rientra nella rete di luoghi di accoglienza attivata dall’Amministrazione comunale per offrire punti di riferimento accessibili, confortevoli e sicuri durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle persone più fragili. L’iniziativa sarà in vigore tutti i giorni da oggi fino al 15 settembre 2026.

Per il Mei, tuttavia, l’accoglienza rappresenta anche un’occasione di incontro e di condivisione. Durante il periodo di adesione al programma, i visitatori che sceglieranno di sostare negli spazi del museo potranno, se lo desiderano, raccontare un ricordo, un viaggio, una storia di emigrazione che riguarda la propria famiglia o la propria esperienza personale. Le testimonianze raccolte saranno il primo tassello di “Se ghe pensu” l’ archivio di memorie contemporanee che il museo valorizzerà attraverso un progetto culturale che prenderà vita in autunno, con l’obiettivo di dare voce alle esperienze di mobilità e migrazione genovese.

“Il Mei vuole essere uno spazio vivo, capace di accogliere, ascoltare e creare relazioni legando indissolubilmente passato e presente in un mondo in continua evoluzione− dichiara Paolo Masini, presidente della Fondazione Mei − per questo abbiamo deciso di metterci a disposizione della città con il programma Estate Sicura del Comune di Genova ma nella maniera che ci caratterizza.. Chi entrerà al Mei troverà certamente un luogo fresco e accogliente, ma anche un museo che invita a fermarsi, raccontarsi e condividere una parte della propria storia che è di fatto la storia collettiva di questo Paese”.

Con la partecipazione al programma “Estate Sicura”, il museo conferma il proprio ruolo di presidio culturale e sociale della città, offrendo non solo un ambiente accogliente durante le ondate di calore, ma anche un’opportunità per trasformare un momento di sosta in un’occasione di ascolto, memoria e partecipazione.

Il Museo è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.