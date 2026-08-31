“Il futuro di ieri”, torna la mostra della storia di Genova tra mappe, digital twin e spazio

Genova. Dopo il grande successo della scorsa primavera, che ha fatto registrare circa 8.000 visitatori, nella Sala delle Grida di Palazzo della Nuova Borsa riapre la mostra Il futuro di ieri: una storia di mappe e trasformazioni a Genova.

“Questa nuova apertura straordinaria dimostra la grande vitalità di un progetto che sa parlare al futuro della nostra città partendo dalle radici della sua storia – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Il futuro di ieri unisce in modo virtuoso la ricerca scientifica di altissimo livello, rappresentata in questa edizione dai prestigiosi contributi di ESA, ASI e degli istituti geografici, e il racconto identitario di Genova, dal periodo ottocentesco fino al centenario della Grande Genova. Offrire alla cittadinanza e agli esperti internazionali l’occasione di esplorare l’evoluzione urbana attraverso mappe storiche e strumenti all’avanguardia come il Digital Twin significa valorizzare il patrimonio informativo del nostro Comune e renderlo accessibile, vivo e partecipato”.

L’esposizione, promossa dal Comune di Genova (Ufficio Sistemi Informativi Territoriali – SIT) nell’ambito del Programma Nazionale PON Metro Plus 2021-2027 Genova UnderOverground, apre straordinariamente al pubblico dal 2 al 6 settembre e nel fine settimana del 12-13 settembre, con orario 10-20. Ingresso libero.

La nuova apertura autunnale arriva in concomitanza con l’importante XI Hotine-Marussi Symposium sulla Geodesia Matematica, promosso da UNIGE e coordinato dall’Intercommission Committee on Theory (ICCT) dell’International Association of Geodesy. Sfruttando questa prestigiosa vetrina scientifica internazionale, l’esposizione si arricchisce di contenuti inediti portati dai grandi Istituti Geografici nazionali, dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con aree espositive dedicate e talk tematici.

Il percorso espositivo accompagna i visitatori in una narrazione visiva, scenografica ed emozionale che unisce urbanistica, storia, cartografia, costume e società. La mostra racconta la metamorfosi di Genova dal 1815 (annessione al Regno di Sardegna) al 1926 (istituzione della Grande Genova), ponendosi a cavallo tra il 2025 (l’anno dedicato alla Genova dell’Ottocento) e il 2026 (centenario della Grande Genova), in linea con i temi del Tavolo della Cultura del Comune di Genova.

Il percorso si articola in cinque sezioni cronologiche e tematiche:

Sezione I (1815-1832): Genova e la rappresentazione della città tra Repubblica e Ottocento.

Genova e la rappresentazione della città tra Repubblica e Ottocento. Sezione II (1832-1875): La rivoluzione scientifica della cartografia urbana e l’innovazione della Carta di Ignazio Porro

La rivoluzione scientifica della cartografia urbana e l’innovazione della Carta di Ignazio Porro Sezione III (1875-1926): La città in trasformazione e la nascita della Grande Genova

La città in trasformazione e la nascita della Grande Genova Sezione IV (Genova Urban Digital Twin 2026): Le scienze geospaziali al servizio della città contemporanea

Le scienze geospaziali al servizio della città contemporanea Sezione V (Genova 2126): Scenari di adattamento urbano e visioni di futuro

Accanto all’esposizione, il programma di settembre prevede due grandi eventi speciali aperti a specialisti, professionisti e cittadinanza:

giovedì 10 settembre alle 20, a Palazzo Ducale si terrà Dagli Abissi allo Spazio: esplorare per conoscere, una serata speciale dedicata ai temi dello spazio e delle osservazioni della terra con interventi di ESA, ASI, Istituto Idrografico della Marina e ItaliaAntartide. La serata offrirà un viaggio emozionante dal Polo Nord al Polo Sud attraverso video, talk e approfondimenti

venerdì 11 settembre alle 15.30, a Palazzo della Borsa si svolgerà invece un evento tecnico per specialisti e ordini professionali, dal titolo La Geodesia di tutti i giorni, una conferenza su mappe e geodesia con la partecipazione di ISCAG, Istituto Idrografico della Marina, Università di Genova, Comune di Genova e Regione Liguria.