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Mobilitazione

Il cane non riesce più a camminare, soccorsi in azione nella notte sulle alture di Pra’

Baloo, un grosso bovaro del Bernese, era troppo stanco per raggiungere la macchina: per recuperarlo sono arrivati vigili del fuoco e soccorso alpino

Generico agosto 2026

Genova. Intervento particolare dei vigili del fuoco, la scorsa notte sulle alture del Ponente genovese, per soccorrere un cane che non riusciva più a camminare.

Baloo, questo il nome dell’animale – un bovaro del Bernese – era probabilmente stremato dal cammino e mancavano ancora due ore per raggiungere l’auto. Così il suo padrone è stato costretto a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno raggiunto i due al Pian delle Figge, sopra Pra’. Hanno posto il cagnone su una speciale barella da trasporto in montagna e così lo hanno condotto fino alla vettura.

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