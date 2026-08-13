Il cane non riesce più a camminare, soccorsi in azione nella notte sulle alture di Pra’

Genova. Intervento particolare dei vigili del fuoco, la scorsa notte sulle alture del Ponente genovese, per soccorrere un cane che non riusciva più a camminare.

Baloo, questo il nome dell’animale – un bovaro del Bernese – era probabilmente stremato dal cammino e mancavano ancora due ore per raggiungere l’auto. Così il suo padrone è stato costretto a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno raggiunto i due al Pian delle Figge, sopra Pra’. Hanno posto il cagnone su una speciale barella da trasporto in montagna e così lo hanno condotto fino alla vettura.