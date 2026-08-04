Il 18 settembre torna la Pigiama Run, la corsa solidale per i bambini del Gaslini

Genova si prepara a indossare il pigiama per una serata all’insegna della solidarietà. Giovedì 18 settembre il capoluogo ligure ospiterà una nuova edizione della Pigiama Run, la corsa-camminata benefica promossa da LILT Genova per sostenere i bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini e le loro famiglie.

L’iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in numerose città italiane, invita i partecipanti a presentarsi in pigiama. Una scelta dal forte valore simbolico: per i piccoli pazienti oncologici il pigiama rappresenta infatti l’indumento che li accompagna durante le lunghe giornate trascorse in ospedale tra cure e terapie. Indossarlo significa esprimere vicinanza e lanciare un messaggio semplice ma importante: “Non siete soli”.

L’intero ricavato raccolto a Genova sarà destinato a sostenere i bambini e le famiglie seguite dall’Oncologia Pediatrica del Gaslini. In particolare, i fondi contribuiranno alle attività della Fondazione GaslinInsieme e dell’associazione La Casa di Giulia, che offre una struttura di accoglienza ai familiari dei piccoli pazienti durante il periodo di ricovero e di cura.

La Pigiama Run non è una competizione sportiva ma un momento aperto a tutti, da vivere correndo o semplicemente camminando. L’obiettivo è trasformare un gesto simbolico in un aiuto concreto, coinvolgendo cittadini, famiglie e gruppi di amici in una serata dedicata alla solidarietà.

Per tutti gli iscritti è previsto un pacco gara con il pettorale e gli omaggi messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa. I pacchi gara saranno distribuiti a partire dal mese di settembre fino a esaurimento delle disponibilità.

L’appuntamento è quindi per il 18 settembre nel cuore di Genova, per una serata che unirà sport, partecipazione e sostegno ai bambini del Gaslini e alle loro famiglie.

Le iscrizioni si possono fare a questo link